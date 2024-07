A seguito dell'amichevole disputata dal Genoa contro il Val di Fassa, Alberto Gilardino ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la situazione di Albert Gudmundsson, riportate dal Secolo XIX.

"Albert - dice - è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L'idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo".