Tuttosport propone oggi un'intervista a Nicola Giannetti, commercialista a cui nel 2018 fu affidata l'amministrazione giudiziaria del Foggia. "Era stato commissariato dal Tribunale di Milano perché ci furono dei problemi di natura penale direttamente contestati al presidente, ai vertici societari - spiega - Ero a tutti gli effetti il legale rappresentante del Foggia. Si voleva dotare la società di un adeguato modello amministrativo. Oggi esiste in tutti i club professionistici".

"Commissariamento per Inter e Milan? Secondo me, no - risponde Giannetti a domanda diretta -. A mio modo di vedere, il commissariamento potrebbe avvenire solo se venissero rilevate delle responsabilità dei vertici apicali della società, per quel discorso del modello organizzativo. A Foggia sostanzialmente la questione riguardava direttamente la società, mentre il contesto odierno di Inter e Milan è differente e mi ricorda maggiormente quanto accaduto anni fa, con problemi analoghi, alla Juventus".

Inoltre i club sottolineano di aver sempre comunicato tutto alla Digos. "Fosse così andrebbe ulteriormente a favore della società", è la risposta di Giannetti.