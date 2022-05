Cosa farà chi vincerà lo Scudetto? Tuttosport spiega quali saranno i cerimoniali che i tifosi di Milan e Inter preparano per celebrare la conquista del tricolore: "La speranza di tutti i fan rossoneri è quella di trovarsi in Duomo per l'ora di cena e poi fra le 23.30 e mezzanotte a Casa Milan, dove arriverà il pullman di ritorno dall'Emilia. Ad attendere la squadra, anche tanti tifosi vip. Lunedì pomeriggio, la festa proseguirà visto che il Milan organizzerà un pullman scoperto per permettere alla squadra di ricevere l'abbraccio di molti più tifosi. E l'Inter? Essendo già a San Siro non ci sarà bisogno di spostarsi, anche se i tifosi non presenti allo stadio si recheranno in Duomo, ma probabilmente anche fuori San Siro. Al momento non è previsto nulla di extra, e in caso di secondo posto i giocatori saluteranno gli spettatori presenti senza però mostrare i titoli vinti in stagione, la Coppa Italia e la Supercoppa".