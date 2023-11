"Seconda contro prima, difficile dire che cosa succederà". Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo del PSG, si esprime così quando incalzato da La Gazzetta dello Sport su Juventus-Inter.

"La forma dell’Inter contro la solidità della Juve. Prevedo un grandissimo equilibrio, sono due squadre che incassano pochi gol, in campionato vincono quasi tutto e l’Inter anche in Champions, sarà una grande sfida che sarà decisa da una giocata. Di chi però non lo so", le parole dell'ex Napoli alla rosea.