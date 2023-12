Patrice Evra punta sulla Juventus nella corsa scudetto. "I punti di distacco in classifica sono appena due - dice il francese a Tuttosport riguardo alla corsa con l'Inter -. E sono già passate 15 giornate. Non è azzardato né affrettato tirar giù i primi bilanci. I valori fra le prime due sono molto livellati, equilibrati. L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, la Juve la seconda miglior difesa".

"I nerazzurri - continua - vanno sovente a bersaglio con Lautaro Martínez che è il loro terminale offensivo e il capocannoniere della A con 14 reti mentre i bianconeri sono già andati a segno con 11 giocatori diversi anche se il centravanti Vlahovic ha firmato 5 gol e Chiesa uno in meno. Ma Gatti ne ha tre ed è il difensore più prolifico del campionato. Due stili di gioco diversi ed egualmente efficaci. Lo scontro diretto di poche settimane fa, terminato 1-1, non ha mostrato differenze clamorose fra le due squadre. All’Inter temono la Juve, sanno che è forte, assetata di “revanche” e di vittorie. Se questa cosa me l'ha confidata qualche giocatore? Bravo... Ma non farò mai i loro nomi, neppure sotto tortura".