Matthijs de Ligt è pronto a tornare in Italia, ma lo farà con il suo Bayern Monaco per sfidare la Lazio in Champions League. In vista del match dell'Olimpico il difensore olandese viene intervistato da La Gazzetta dello Sport, con un commento anche sulla corsa scudetto che include pure la Juventus, suo ex club: "L'Inter è forte, più forte dello scorso anno quando è andata in finale di Champions, però spero che la Juve vinca lo scudetto", le sue parole.