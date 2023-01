"Frattesi è un esempio. Un giocatore e un ragazzo straordinario, magari qualche altro giocatore che gioca di meno vorrebbe farlo di più ma questo è la base di tutto. In ogni lavoro servono motivazioni. Frattesi è un giocatore tra i più importanti che abbiamo e in questa finestra rimarrà senz'altro". Parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, riguardo a un giocatore più volte accostato in passato ai nerazzurri. L'ad è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport.