E' affidata a Fabio Capello l'analisi odierna del Corriere della Sera sulla situazione nel campionato italiano. Partendo da Lukaku e dal suo ritorno all'Inter. "Quando un giocatore è stato bene in un posto, si è esaltato tanto da esser pagato 115 milioni dal Chelsea e chiede di tornare è molto positivo. Vuole far vedere, c’è della rabbia, della rivincita per non essere stato apprezzato. In Italia non sappiamo difendere, non abbiamo gente in grado di fermarlo: è strabordante. L’Inter è la più attrezzata, credo sia la candidata, ma aspettiamo, il mercato non è finito. Dybala? Hanno già una struttura di squadra, un po’ si stanno fermando, forse gli è venuto qualche dubbio. Ma Dybala non si discute come qualità. Lui al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere".