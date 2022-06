Beh, mica male come idea...

"Certo, è un parametro zero".



L'Inter ci lavora. E si è parlato anche della Roma.

"Mi auguro che rimanga in Italia, dov'è cresciuto. E' un giocatore che mi fa divertire, ma la situazione non è semplice: ha fatto la sua scelta e probabilmente pensava di trovare squadra prima".



A proposito di Inter: l'operazione-Lukaku risveglia il mercato italiano.

"Arriva in prestito, attenzione, ma tanto di cappello a loro. Tornare a volte conviene e a volte no, si va incontro a certi paragoni e certi rischi. Io l'ho vissuto".



La crisi dei parametri zero conferma le difficoltà del momento.

"Il calcio è cambiato così com'è cambiata la nostra vita. Rispecchia il mondo: oggi i club riflettono bene prima di investire per un Insigne, un Dybala o un allenatore. Anche il Psg, il club più ricco, ha dichiarato di voler puntare sui giovani".