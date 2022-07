"Inter competitiva al massimo se resta così". Parole e musica di Beppe Bergomi , intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare la campagna acquisti dei nerazzurri e le premesse per l'inizio della nuova stagione.

Un bene non aver ceduto Skriniar?

"Tralasciando le questioni finanziarie, la difesa attuale ha dimostrato di avere un equilibrio perfetto e non toccarla sarebbe un valore aggiunto. Vedo un'Inter migliorata con la sola incognita della fascia sinistra: ci sarà da abituarsi a non avere più Perisic, Gosens è un altro tipo di giocatore che andrà cercato in maniera differente. Vorrei abbinare al tedesco un elemento bravo nell'uno contro uno per la sinistra".

È tornato Lukaku...

"La coppia con Lautaro è collaudata e il reparto è diventato più completo. Personalmente, poi, ho un debole per Dzeko: una risorsa per i nerazzurri".