Demetrio Albertini ha giocato in carriera sia con Barcellona che con Atletico Madrid, due squadre pescate dalle italiane agli ottavi di finale di Champions League.

"Le spagnole sono sempre difficili da affrontare. Inter e Atletico Madrid hanno il cinquanta per cento di possibilità di passare il turno, al Barcellona, avversario del Napoli, attribuisco il 51 per cento - dice al Corriere della Sera - L'Inter? Sarà fondamentale considerare lo stato di forma in cui arriverà la squadra in primavera. Ora vola, ma a febbraio sarà ancora così? La sfida è apertissima: l’Atletico è una squadra esperta e il Cholo Simeone è preparato per notti del genere. Ora l’Inter è fra le squadre che mostrano il miglior calcio in Europa e se si giocasse oggi sarebbe strafavorita ma ci andrei piano a sottovalutare Simeone".