Continua a salire il numero dei giornalisti morti durante i Mondiali 2022 in Qatar. Siamo ormai arrivati a quota tre con la notizia del decesso di Roger Pearce, direttore tecnico del canale britannico ITV Sport, 65 anni, scomparso lo scorso 21 novembre prima del fischio d'inizio di Stati Uniti-Galles. La notizia non aveva inizialmente destato particolare scalpore, ma trova oggi maggior risalto in seguito alle notizie relative alle morti di altri due colleghi, il giornalista statunitense Grant Wahl e il fotoreporter qatariota Khalid Al Misslam. Pearce era al suo ottavo Mondiale e sarebbe andato in pensione al termine della kermesse iridata. Anche in questo caso non sono note le ragioni del decesso.