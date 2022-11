Ospite ieri nella trasmissione ‘Kamp Oranje’, l’ex nerazzurro Wesley Sneijder ha commentato l’esordio dell’Olanda, vittoriosa per 2-0 contro il Senegal: “Se vinci è tutto positivo, ma se devo essere sincero non ho visto giocare una squadra che possa essere il prossimo campione del Mondo. Non ho visto quella qualità che ha sempre caratterizzato l’Olanda. A che punto possono arrivare gli Oranje? Ho sempre detto che secondo me arriviamo ai quarti e poi usciamo. Le parole di Van Goal? Ovvio che non potesse dire che questa squadra fosse inferiore a quella del 2014, ma secondo me dirlo è una sciocchezza”, ha concluso.