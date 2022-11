I primi Mondiali invernali hanno preso ufficialmente il via questo pomeriggio con il match inaugurale tra il Qatar, paese ospitante, e l'Ecuador. Ad aggiudicarselo sono i sudamericani grazie ad una doppietta di Valencia, autore di due reti nel primo tempo.Tutto facile per la Nazionale di Gustavo Alfaro che dopo soli tre minuti vede annullarsi da Orsato una rete per offside sempre a firma dell'attaccante del Fenerbache. Pochi minuti dopo lo stesso Valencia si conquista e trasforma il calcio di rigore che sblocca il match, prima di raddoppiare al minuto 31' con un colpo di testa imprendibile.