Domani, tocca alla Svizzera fare il suo debutto in questi Mondiali nel match contro il Camerun del portiere dell'Inter André Onana.

E proprio a proposito di Onana, Raoul Savoy, ct elvetico della Repubblica Centrafricana, manda un avviso alla selezione rossocrociata intervistato da RTS: "È un vecchio ritornello europeo credere che i camerunesi non siano bravi in ​​difesa! Ora vedo questa selezione piuttosto solida in questo settore e soprattutto sorretta da un super portiere. Ma è anche vero che questa è una squadra che preferirà sempre vincere 4-3 piuttosto che 1-0 e, quindi, rischia di esporsi parecchio. Tuttavia, è generalmente molto interessante e ha buone risorse offensive. A cui gli svizzeri non dovranno lasciare il minimo metro".