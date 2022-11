Il ruolo del portiere s'è inevitabilmente evoluto nel corso degli ultimi anni. Accade sempre più spesso di annotare la prima costruzione ad opera degli estremi difensori. In questo Mondiale il numero uno degli Stati Uniti Turner ha dimostrato di dare il via all'impostazione del gioco con buona frequenza, uscendo dall'area in più circostanze per l'effettuazione della distribuzione del possesso. Quella che Andrè Onana esegue con insistenza. L'ha fatto con la maglia nerazzurra, confermando la predisposizione anche nell'appuntamento inaugurale della competizione contro la Svizzera, dimostrando di vestire i panni del portiere volante. Tanto che hanno destato parecchia curiosità i suoi posizionamenti nei pressi del centrocampo, rivelandosi il vero playmaker della manovra. Lo testimonia anche la heat map (la mappa di calore, che caratterizza la presenza delle pedine sulle zone del terreno di gioco, ndr) pubblicata dai colleghi de El Chiringuito su Twitter, apparsi stupiti. Nessuna sorpresa, è l'esecuzione canonica dello sviluppo moderno, incentrato sull'intensità e sulla fluidità. In definitiva: qualità. Ne giova il Camerun, ne giova l'Inter.