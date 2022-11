Scelte praticamente già fatte per Louis van Gaal in vista del debutto dei Paesi Bassi nei Mondiali, in programma domani nel match contro il Senegal. Nove undicesimi della formazione Oranje sono definiti, secondo De Telegraaf: la difesa, se non si verificheranno problemi imprevisti durante l'ultimo allenamento, sarà composta da Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké e Daley Blind. A centrocampo la domanda è chi giocherà accanto a Frenkie de Jong: Steven Berghuis, Teun Koopmeiners e Marten de Roon sono candidati per quella posizione. Davanti, Vincent Janssen formerà la coppia di attaccanti con Steven Bergwijn e Cody Gakpo dovrebbe agire da trequartista.