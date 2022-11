A margine di Olanda-Ecuador 1-1, Denzel Dumfries non ha nascosto la delusione per la performance messa in campo dagli Orange, i quali sono stati in grado di produrre appena due tiri in porta, il dato più basso nella loro storia a un Mondiale: "Penso che abbiamo qualche problema in attacco - ha ammesso l'interista parlando ai cronisti nella 'pancia' del Khalifa International Stadium -. Due tiri fatti, ovviamente, non bastano, dobbiamo migliorare. Non è certamente da Olanda, vedremo cosa possiamo fare meglio. Sappiamo che le squadre sudamericane giocano con molta intensità, non avremmo dovuto farci surclassare da questo punto di vista come è successo".