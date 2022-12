Olanda-Argentina non è finita dopo il triplice fischio di Antonio Mateu Lahoz, che ieri ha avuto un gran bel da fare per tenere sotto controllo una partita infuocata durante la quale dal suo taschino sono usciti ben 18 cartellini gialli.

La Commissione Disciplinare della FIFA, infatti, ha ritenuto ci fosse abbastanza materiale per aprire due procedimenti nei confronti della Federcalcio argentina e olandese. La prima, riferisce Marca, sarebbe nel mirino per la violazione degli articoli 12 (Condotta scorretta di giocatori e dirigenti) e 16 (Ordine e sicurezza nelle partite) del Codice Disciplinare del massimo organismo calcistico internazionale, mentre la seconda solo per la violazione dell’articolo 12.