Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi ed è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Hamad General Hospital di Doha con un grave trauma cranico, fratture facciali e fratture pelviche. «Gli organizzatori del torneo del Qatar - si legge nella nota redatta dagli organizzatori della manifestazione - stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla caduta e forniranno ulteriori informazioni in attesa dell’esito delle indagini».

I familiari, nel frattempo, fanno sapere che il datore di lavoro della vittima, la Al Sraiya Security Services, non avrebbe spiegato le circostanze della caduta e della morte. Si tratta del secondo lavoratore migrante morto dall’inizio del torneo nella nazione del Golfo. Un altro era deceduto in un incidente accaduto in un resort utilizzato dall’Arabia Saudita durante la fase a gironi.