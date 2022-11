Hassan al-Thawadi, segretario generale del Comitato supremo per la consegna e l'eredità del Qatar, ha ammesso per la prima volta che il numero degli operai migranti morti dal 2010 per la costruzione di tutte le strutture dei Mondiali sono stimabili "tra i 400 e i 500", una cifra drasticamente più alta di qualsiasi altra precedentemente offerta da Doha. "La stima è di circa 400, tra 400 e 500 - ha detto Thawadi in un'intervista concessa al giornalista Piers Morgan -. Non ho il numero esatto.