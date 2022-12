Lionel Messi e Julian Alvarez : sono loro i due pilastri dell'Argentina di Lionel Scaloni che supera l'Australia per 2-1 e stacca il biglietto per i quarti di finale, dove ad attendere l' Albiceleste ci saranno i Paesi Bassi. L'asso del Paris Saint-Germain sblocca il match al 35esimi del primo tempo con un guizzo dei suoi, con palla fatta filtrare tra le gambe di un difensore prima di infilarsi nell'angolino basso alle spalle del portiere Matthew Ryan. Che aal 57esimo compie il patatrac perdendo malamente un pallone sulla pressione di Rodrigo De Paul; l'attaccante del Manchester City è il più lesto di tutti e firma il 2-0.

Al 71esimo, tocca a Lautaro Martinez entrare in campo al posto proprio di Alvarez: per l'ex interista qualche strappo interessante, un contrasto pesante, ma anche due ghiottissime occasioni da Lionel Messi e sprecate prima con tiro a giro che finisce sugli spalti poi con un tiro sparato in faccia a Ryan. Nel mezzo, però, c'è il gol della speranza dei Socceroos arrivato con un autogol involontario di Enzo Fernandez che devia col volto un tiro di Craig Goodwin. Ma la rimonta degli australiani si ferma lì, con una prodezza di Lisandro Martinez a negare il 2-2 agli avversari, un altro tentativo di Lautaro fermato da Ryan ed Emiliano Martinez che salva al 97esimo sul tiro a botta sicura di Garang Kuol: festeggia l'Argentina che scaccia gli spettri dei minuti finali entra nelle prime otto del torneo.