Durante l'evento, la FIFA condividerà le metriche e i dati sulle prestazioni più moderni nella storia del torneo con il pubblico televisivo e online di tutto il mondo, nonché con le squadre partecipanti e i loro giocatori. Sviluppato dal team FIFA High Performance e da Arsène Wenger, il servizio Enhanced Football Intelligence offrirà nuovi ed entusiasmanti spunti per arricchire la copertura e l'analisi di ogni partita del torneo attraverso un set unico di immagini durante e dopo la partita presentate come realtà aumentata e grafica tradizionale.

Alla vigilia di Qatar-Ecuador, la FIFA ha presentato il Technical Study Group (TSG), che fornirà un'analisi all'avanguardia di tutte le partite della Coppa del Mondo 2022 aumentando e sviluppando la comprensione del gioco in tutto il mondo. Guidato dal capo dello sviluppo calcistico globale della FIFA Arsène Wenger , il TSG è composto da Jürgen Klinsmann (Germania), Alberto Zaccheroni (Italia), Cha Du-Ri (Corea del Sud), Sunday Oliseh (Nigeria), Faryd Mondragon (Colombia) e Pascal Zuberbühler (Svizzera). Il TSG sarà supportato dall'Head of High Performance Program della FIFA Ulf Schott e dal Group Leader Football Performance Analysis & Insights Chris Loxston, nonché da un team di analisti di calcio, data engineer, data scientist e analisti delle prestazioni con sede sia in Qatar che in Galles.

Oltre ad analizzare l'azione in campo, il TSG studierà tendenze e parametri di riferimento per il futuro del gioco e il loro impatto sulla formazione degli allenatori e sullo sviluppo dei talenti. "Vogliamo descrivere, analizzare e interpretare ciò che sta accadendo in campo per ispirare esperti tecnici e tifosi di calcio in generale - ha dichiarato Wenger -. Non solo raccoglieremo più dati rispetto a prima, ma mireremo anche a trovare il giusto equilibrio tra competenza tecnica e dati. E vogliamo informare le persone sulle nostre osservazioni tecniche direttamente e durante il torneo stesso, non mesi dopo il torneo".

Il team sarà allo stadio per analizzare i sistemi di gioco, la strategia tattica e monitorare le prestazioni dei singoli giocatori per la selezione dei premi FIFA in finale. Sono supportati da un ampio team di analisti che monitorano, tracciano e codificano le prestazioni di ogni giocatore, annotando i loro movimenti con e senza palla, quante volte superano le linee e quanta pressione esercitano sui portatori di palla avversari. Con questa analisi verranno raccolti oltre 15.000 dati per partita.

La sede del TSG è il FIFA Training Center, una piattaforma innovativa a disposizione di giocatori e allenatori di tutto il mondo. Con un database completo di informazioni tecniche sul calcio, l'accademia online presenta risorse approfondite sviluppate da esperti di calcio leader a livello mondiale e illustra l'obiettivo della FIFA di sfruttare la tecnologia a vantaggio del gioco globale.