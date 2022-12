Il Mondiale di Antonio Matheu Lahoz è finito in anticipo. Secondo quanto riferito dall'agenzia Telam, la FIFA ha deciso che l'arbitro spagnolo non arbitrerà più nella rassegna qatariota dopo la scadente direzione di Olanda-Argentina, gara per la quale la Commissione Disciplinare del massimo organismo calcistico mondiale ha ritenuto ci fosse abbastanza materiale per aprire due procedimenti nei confronti della Federcalcio argentina e olandese. Nel mirino la violazione degli articoli 12 (Condotta scorretta di giocatori e dirigenti) e 16 (Ordine e sicurezza nelle partite) del Codice.