"Non ho mai pensato che avremmo perso". È uno dei concetti espressi da Louis van Gaal , ct dell'Olanda, dopo il 2-0 rifilato al Senegal dagli Oranje di Dumfries e De Vrij nella gara d'esordio al Mondiale. "Il Senegal ha avuto poche possibilità nel primo tempo, forse due nella ripresa - dice ai microfoni di NOS -. L'unico pericolo che hanno creato è stato quando abbiamo perso la palla. Quando eravamo compatti, non avevano chance contro di noi. Alla fine il 2-0 è un buon risultato. D'ora in poi si può solo migliorare".

"Oggi siamo andati con la squadra a bere un caffè sulla spiaggia, per rilassarci - ha sottolineato comunque il ct -. Tuttavia, non è stato possibile eliminare il nervosismo. È stato un po' deludente. Giocano tutti in grandi club. Quindi devi essere in grado di gestirlo".