Non solo Modric. Anche a Mateo Kovacic non è andata giù la direzione di Daniele Orsato nella semifinale contro l'Argentina e l'ex centrocampista dell'Inter non ha nascosto tutta la sua insoddisfazione verso il fischietto italiano: "È difficile per me commentare, non so cosa dire. Abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati battuti da un rigore - ha detto a caldo il croato -. Entrambe le situazioni per me sono incredibili: prima che non fosse angolo a nostro favore e poi quel rigore...