Al contrario dell'ex compagno di Nazionale Ricardo Kakà, Julio Cesar si augura con tutto il cuore che l'Argentina perda la finale Mondiale di domenica: "Sapete già per chi tiferò: i brasiliani devono tifare la Francia. Punto", ha risposto schiettamente l'ex portiere dell'Inter, durante un evento organizzato dalla FIFA in Qatar.

"Amo Messi, per me è incredibile, sensazionale, è bellissimo vederlo giocare. Ma c'è questa delizionsa rivalità tra Brasile e Argentina - ha aggiunto JC -.