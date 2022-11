Con un gran gol di Cheshmi al 99' e il raddoppio di Rezaeian al 101', l'Iran supera il Galles per 2-0 e torna pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale.

Successo meritato per gli iraniani di Queiroz allo stadio Ahmed bin Ali di Al-Rayyan, giunto al termine di una prestazione molto positiva. Al 16' annullato un gol per offside a Gholizadeh, poi, a inizio ripresa, al 51', doppio palo in rapida sequenza di Azmoun e poi di Gholizadeh. All'84' un super Hosseini salva su Davies, ma poi i glallesi restano in dieci per un fallaccio di Hennessey in uscita fuori area su Taremi lanciato verso la porta: l'arbitro Mario Escobar inizialmente estrae il giallo, ma poi viene corretto giustamente dal VAR. Il finale è tutto iraniano e arrivano i due gol nell'ormai solito recupero abnorme.