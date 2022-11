Ultima giornata del Gruppo A oggi ai Mondiali 2022. In programma anche Olanda-Qatar (ore 16 italiane): i padroni di casa sono già eliminati, mentre gli Oranje vogliono i 3 punti per ottenere il primo posto nel girone ed evitare brutte sorprese. Van Gaal sceglie ancora l'interista Dumfries per la fascia destra, mentre resta in panchina De Vrij.

PROBABILE OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Gakpo; Weghorst, Depay.