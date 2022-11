Delusione cocente per la Danimarca di Christian Eriksen, che chiude addirittura all'ultimo posto nel girone di Qatar 2022 che ha visto il passaggio del turno di Francia e Australia: i danesi sono finiti anche sotto la Tunisia. Il ct Kasper Hjulmand analizza così il flop Mondiale: "Non dobbiamo fare troppe analisi sulla partita - ha esordito come riportato da Ekstra Bladet -. Sono deluso e frustrato, le analisi dovranno venire dopo. In questo momento sto ribollendo dentro, con frustrazione e delusione che occupano la maggior parte dello spazio.