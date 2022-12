Complice l'esclusione di André Onana, che ha lasciato il Qatar anzitempo per motivi disciplinari, Devis Epassy ha avuto l'opportunità di difendere la porta del Camerun in due partite su tre del girone Mondiale, riuscendo anche a vivere la sua serata di gloria nello storico 1-0 al Brasile. Match in cui, secondo la FIFA, è risultato l'MVP: "Mi ha aiutato tutta la squadra, abbiamo sofferto insieme. Questo premio non è mio ma del team. Lo avrebbe meritato anche Wooh, il mio difensore centrale", ha dichiarato ai canali ufficiali della FIFA.