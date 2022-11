Dopo nemmeno due minuti, Alphonso Davies sbuca dal nulla e incorna di testa superando Dominik Livakovic : è il primo gol della storia del Canada ai Mondiali ma soprattutto è una pugnalata che lascia di sale Zlatko Dalic e i suoi uomini. Che però riescono a riorganizzarsi subito e alla fine hanno ragione dei Canucks , imponendosi per 3-1 all'International Bin Khalifa Stadium. Andrej Kramaric trova il pareggio ma il VAR ferma tutto per fuorigioco al 29esimo, ma sette minuti dopo l'attaccante dell'Hoffenheim può esultare dopo aver capitalizzato l'assist di Ivan Perisic . Poco prima del riposo, l'altro ex interista Marko Livaja trova il gol che ribalta il risultato, prima che al 70esimo ancora Kramaric fissi il punteggio sul 3-1 ancora su assist dell'esterno ex nerazzurro.

Nel finale di partita, buona occasione anche per Marcelo Brozovic, servito da Mateo Kovacic; ma il tiro del centrocampista dell'Inter finisce sul ginocchio del portiere canadese Milan Borjan. In pieno recupero, arriva il poker con Mislav Orsic che recupera palla dopo un errore degli avversari e serve in area Lovro Majer che a porta praticamente sguarnita accomoda la quarta marcatura. Con questa vittoria, la Croazia aggancia il Marocco a quota 4, mentre il Canada, che pure non ha sfigurato, così come avvenuto a Messico '86 è già eliminato alla fase a gironi.