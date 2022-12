Accolto da un applauso scrosciante dei giornalisti al suo arrivo in sala stampa, Zlatko Dalic , ct della Croazia, ha ripensato all'impresa compiuta dalla sua squadra a spese del Brasile , non mancando ovviamente di proiettarsi alla semifinale Mondiale contro l'Argentina . "La Croazia è tra le quattro migliori squadre nazionali del mondo, sono orgoglioso - ha detto il tecnico dei vice campioni del mondo -. È stata una grande serata per il Paese e per il popolo, per il calcio croato, qualcosa di bellissimo. Il mondo intero ha guardato di nuovo la Croazia e ha ammirato il nostro carattere, la combattività, la qualità... Quando elimini il Brasile dal Mondiale, tra le più grandi favorite in assoluto, devi essere orgoglioso. Sono stanco, ma felice.

Vorremmo goderci questo momento, ma non troppo perché oggi inizierà la preparazione della prossima gara. Analizzeremo il nostro avversario, cercheremo di avere i migliori dettagli su come fermare Messi, proprio come abbiamo fatto con Neymar. Non lo marcheremo a uomo, ma dobbiamo chiudergli le traiettorie di passaggio. Corre poco, aspetta, ma quando riceve palla ha piena forza ed energia. Non dobbiamo lasciargli molto spazio. La chiave sarà nella nostra fase difensiva, ma se ripetiamo la difesa come contro il Brasile, allora Messi non avrà lo spazio di cui ha bisogno".