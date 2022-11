"È incredibile". Interpellato da Worldsoccer.com, Zlatko Dalic incensa Luka Modric e lo elegge come miglior giocatore craoto di tutti i tempi: "Penso che non ci siano dubbi che sia il nostro più grande giocatore - ammette il ct della Croazia -. Certo, le persone possono avere gusti diversi: a qualcuno piacciono i marcatori, a qualcuno piacciono i dribblatori o i difensori. Ma nel complesso, nessuno può essere paragonato ai risultati di Luka con il Real e la Croazia. Ha vinto cinque Champions League, è diventato una leggenda nel più grande club del mondo e ha capitanato la Croazia ottenendo il miglior risultato di tutti i tempi in Russia. Ha anche riconoscimenti individuali, vincendo il Pallone d'oro e FIFA The Best, quindi non ci sono veri concorrenti, con tutto il rispetto per grandi giocatori come Suker, Boban o Prosinecki".