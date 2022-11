"Non siamo soddisfatti appieno, avremmo dovuto fare di più". Zlatko Dalic non usa giri di parole per commentare il pari a reti inviolate conquistato dalla sua Croazia al debutto a Qatar 2022 contro il Marocco. "Comunque è la prima partita, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno - ha aggiunto il ct dei vicecampioni del mondo -. Abbiamo visto che il Marocco è bravo, hanno fatto del loro meglio, hanno avuto un grande supporto dal pubblico e mi congratulo con loro per questo. Hanno giocato con coraggio, nel girone tutto è ancora aperto e ci sarà da lottare fino all'ultima partita".