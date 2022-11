Consueta analisi del giorno dopo per Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, che dopo la vittoria contro il Canada si proietta già al match contro il Belgio: "Penso che il Belgio sia una grande squadra, una grande Nazionale che è stata prima nel ranking FIFA per cinque anni. Forse l'intensità del gioco dei belgi nelle prime due partite non è stata al livello che dovrebbe essere, ma questo non deve ingannarci. Ci prepareremo per il Belgio, che è un top team: loro ci conoscono molto bene, come noi li conosciamo, sarà una grande partita decisiva. Li conosco molto bene, sono esperti, possono causarci molti problemi. Se hai Kevin dee Bruyne e Romelu Lukaku, allora sei fantastico. La sorpresa è che hanno perso contro il Marocco, e contro il Canada hanno iniziato male, ma le grandi nazionali vincono anche quando non giocano bene. Contro il Marocco hanno dominato, ma quando hanno giocato il tutto per tutto hanno subito il secondo gol. Non sono nelle loro prestazioni standard e mi aspetto che facciano molto meglio contro di noi".