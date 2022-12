E' ovviamente di buon umore Zlatko Dalic, ct della Croazia, all'indomani della qualificazione ai quarti di finale del Mondiale, conquistata contro il Giappone dopo la lotteria dei calci di rigore. "È una bellissima mattinata, essere meritatamente tra le otto migliori squadre al mondo è davvero fantastico - ha esordito in conferenza stampa il tecnico dei vicecampioni del mondo -. Abbiamo festeggiato poco dopo essere rientrati in albergo, ognuno a modo suo. Non sono riuscito a vedere la partita del Brasile, mi sono addormentato, ero stanco ed esausto. Comunque dopo questa partita non ho bisogno di analisi particolari, la Croazia ha giocato bene, come doveva giocare. Nel primo tempo abbiamo imposto il nostro stile di gioco per la prima mezz'ora, poi siamo caduti in un inutile nervosismo con diversi errori e abbiamo messo l'avversario in uno stato migliore".

Ora ai quarti c'è il Brasile.

"Oggettivamente, è la nazionale più forte e migliore di questo Mondiale. Hanno qualità, profondità di rosa... Abbiamo un grande test davanti a noi e un compito difficile contro una squadra a cui piace competere. Dovremo prepararci molto bene per quella partita, ma non abbiamo nulla da temere. Dobbiamo affrontare la partita con molta fiducia, costruirci le nostre opportunità e goderci il momento. Il Brasile è il favorito, ma non ci arrenderemo. Cercheremo di prepararci bene, riposare, dare il massimo".

Ivan Perisic ha segnato più della metà dei gol durante il mandato di Zlatko Dalić.

"I gol più importanti per la nazionale sono stati segnati da Perišić e Kramarić: in semifinale contro l'Inghilterra, in finale contro la Francia, come ieri. Per noi è un giocatore molto importante, un anello di congiunzione essenziale, sono contento che sia diventato il miglior marcatore della Croazia nelle competizioni importanti. Grande rispetto, fa un ottimo lavoro e quando è difficile per noi segna. Grande rispetto, lui e Kramarić hanno segnato i gol più importanti durante il mio mandato. Comunque fanno parte della squadra, non sono soli".