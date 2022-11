"Questa è stata una partita difficile. Dobbiamo essere realistici: non abbiamo giocato bene. I canadesi erano più bravi di noi in quello che facevano. Abbiamo vinto grazie a talento ed esperienza. Grazie alla qualità del nostro portiere, siamo rimasti in partita. Il Canada ha guadagnato di più in base alle sue prestazioni". Queste le parole di un amaro Roberto Martinez, tutt'altro che felice dopo la vittoria per 1-0 contro il Canada, risultato che non salva i suoi dalle dure apostrofazioni del ct a fine partita. "Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante oggi.