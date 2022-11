Basta un gol di Mitchel Duke all'Australia per avere ragione della Tunisia e conquistare la prima vittoria a Qatar 2022, nel girone D che include Francia e Danimarca, avversarie dirette alle ore 17. I Socceroos, battuti 4-1 dai transalpini all'esordio, sono riusciti a riscattarsi prontamente portandosi per il momento al secondo posto a quota tre punti, due in più di Eriksen e compagni, fermati sullo 0-0 dai nordafricani martedì.