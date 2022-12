Partito come riserva di Lautaro Martinez nelle prime due partite del Mondiale, Julian Alvarez si è preso di forza la titolarità nelle successive gare dell'Argentina, dove è andato a segno con due gol nelle vittorie con Polonia e Australia. "Sono contento, dico sempre che cerco di allenarmi al massimo per essere al cento per cento, per essere a disposizione del mister e aiutare i miei compagni dovunque devo - le parole dell'attaccante del Manchester City riportate da La Nueva Provincia -. In un torneo così importante, dove le gare sono tutte finali, bisogna essere efficienti come squadra e io ho cercato di prepararmi fisicamente e mentalmente per sfruttare il momento e aiutare il più possibile i miei compagni".