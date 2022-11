Il parco attaccanti a disposizione di Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, è certamente tra i più completi di tutto il Mondiale. Oltre al più forte di tutti Leo Messi, l'Albiceleste ha un arsenale composto da Lautaro Martínez, Ángel Di María, Ángel Correa e Paulo Dybala, oltre all'ultimo arrivato Julian Alvarez che, dopo aver sgomitato per trovarsi un posto al sole nel Manchester City, è pronto a scalare le gerarchie in Nazionale: "Sono tutti giocatori che hanno molta qualità, che giocano in Europa e con la Seleccion da molti anni - ha detto l'ex River Plate ai canali ufficiali dei Citizens -.