Lavoro in due gruppi questa mattina allo stadio Cornaredo di Lugano. Il primo gruppo è sceso in campo intorno alle ore 10, il secondo alle 11. Lavoro identico per ambedue i gruppi, agevolato da un clima decisamente più gradevole rispetto al caldo dei giorni scorsi: riscaldamento classico con andature e possesso palla con porticine, poi lavoro tattico ed esercitazioni di forza in palestra, attrezzata sul campo.

VIDEO - PALOMBELLA GABIGOL, SUBITO A SEGNO DOPO LA SOSTA