Doppia seduta per l'Inter di Antonio Conte alla vigilia della prima amichevole della stagione, in programma domani alle 17.30 contro il Lugano. Nel pomeriggio i nerazzurri hanno svolto esercizi atletici e di rapidità, per poi concentrarsi sull'utilizzo del pallone: prima il classico torello a uno e due tocchi, poi, a chiudere la seduta, la partitella finale.