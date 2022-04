"Il Napoli resta in corsa per lo scudetto, ma la situazione si è complicata e adesso deve tenere il ritmo". Parola di Gianfranco Zola, intervistato da Il Messaggero a poche ore dalla sfida contro la Roma di José Mourinho: "La Roma l'avevo vista a inizio stagione e non mi aveva convinto, ora bisogna fare i complimenti a Mourinho perché è cresciuta e lui a imposto idee e personalità - dice Magic Box -. Anche in Conference gioca per vincere ed i grandi allenatori si comportano come lui: una lezione per tutti".