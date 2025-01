Dino Zoff, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ed ex portiere di Napoli e Juve, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di '1 Football Club', ha parlato della lotta per il campionato: "Credo che il campionato sia ancora aperto. Certo, queste tre squadre hanno un vantaggio, ma nulla è ancora deciso. È presto per fare bilanci definitivi, magari si potrà avere un quadro più chiaro alla fine del girone d’andata. Tuttavia, l’Inter mi sembra avere qualcosa in più a tutte, almeno sulla carta. Poi, ovviamente, il calcio è imprevedibile, bisogna giocare le partite”.

Zoff ha poi espresso le sue riserve sulla nuova Supercoppa a quattro squadre: "Non mi piace questo formato. Si sta esagerando con l’interruzione del campionato. Preferivo la vecchia formula, con una sola partita tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. Capisco le necessità economiche di andare all’estero, ma introdurre più squadre rischia di trasformare questa competizione in un ulteriore campionato. Si sta sovraccaricando il calendario. Andare a giocare all’estero ci può stare perché porta soldi, ma fare un torneo tra quattro squadre, magari tra sei nella prossima stagione, è assolutamente eccessivo”.