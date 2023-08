Dino Zoff non è d'accordo con chi vede la Juventus avvantaggiata in campionato per l'assenza delle coppe europee. "Direi che si tratta di un vantaggio relativo, io preferirei ogni settimana scendere in campo anche in Europa. Lo pensavo quando giocavo e allenavo, non cambio idea oggi. Ora la Juve avrà un unico obiettivo e sarà costretta a puntare tutto sul campionato, dove le pressioni aumenteranno visto che non potrà sbagliare - dice a Tuttosport - Noi in Italia ci preoccupiamo sempre. In realtà le grandi squadre arrivano in fondo in coppa e vincono lo stesso i campionati, vedi il Manchester City. Solo da noi ci si spaventa per il doppio impegno e si dice che un club non possa essere ugualmente competitivo su più fronti. Rispetto all’ultimo anno mi aspetto un campionato tirato con 4 candidate alla vittoria. Ci sarà grande battaglia. Il Napoli resta la squadra da battere, soprattutto con la permanenza di Osimhen. Dietro gli azzurri metterei la Juventus con le milanesi".

Netto anche il giudizio riguardo al possibile arrivo di Lukaku. "Chi non ha Lukaku allora non può giocare a calcio? (Ride, ndr). Mi pare che si possa essere competitivi anche senza di lui, fermo restando che si tratta di un grande attaccante".