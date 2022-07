Da 'problema' per l'Inter, Alexis Sanchez potrebbe rivelarsi risorsa preziosa per un top club europeo. E' il pensiero espresso da Dino Zoff, capitano della Nazionale campione del mondo nel 1982, ai microfoni de La Tercera: "Non ho dubbi che il cileno sia un ottimo giocatore, un grande campione - le parole dell'ex portiere della Juve -. In questi anni ha contribuito molto al successo della squadra nerazzurra, nonostante abbia giocato poco; ogni volta che è entrato, ha sempre fatto la differenza. Se l'Inter non lo vuole più, deve andarsene perché ha le qualità per giocare in una grande squadra europea".