Blitz al paddock dell'autodromo di Imola per Joshua Zirkzee: l'attaccante del Bologna, indisponibile lunedì per la partita contro la Juventus, si è regalato una giornata tra i bolidi della Formula Uno impegnati nelle prove per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna, incontrando anche il connazionale Max Verstappen.

Intervistato da Sky Sport, Zirkzee ha parlato non solo di quest'esperienza ma anche delle sue prospettive future: "Se giocherò la Champions League col Bologna? Per quanto ne so finora sì, però non posso dire niente. Non c'è molto che sta succedendo, intanto pensiamo a finire la stagione bene e poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà".