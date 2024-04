L'Inter ha conquistato da poco lo Scudetto della seconda stella e i complimenti abbondano da ogni dove. Via social anche Thomas Zilliacus ha voluto partecipare, esprimendo il suo pensiero sulla cavalcata nerazzurra: "Una conclusione straordinaria per una stagione straordinaria! Lautaro. Thuram. Barella. Dimarco.Bastoni. Inzaghi. Marotta. Saluto gli eroi e i campioni!", le parole del manager finlandese che in passato ha provato ad acquistare la società da Steven Zhang.