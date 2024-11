Anche Piotr Zielinski si sofferma con Prime Video per analizzare Inter-Arsenal 1-0: "Non è stata una partita semplice, lo sapevamo. L'Arsenal ci ha messo in difficoltà, ma quello che conta è il risultato che abbiamo ottenuto anche soffrendo", le parole del polacco.

Da mezzala ti trovi meglio?

"Sì, lì mi trovo benissimo perché è il mio ruolo naturale. Se c'è emergenza, poi gioco dove mi mette il mister dando il massimo".

Avete già 10 punti in Champions, ve lo aspettavate

"Pensavamo di trovarci a questo punto con questi punti, conosciamo la nostra forza. I dieci punti dicono che siamo grandi e dobbiamo continuare così".

A che livello è la tua condizione?

"Ora sto bene, gioco di più. È normale, ho avuto due infortuni che mi hanno condizionato. Ora do il massimo per la squadra, sto facendo bene".

